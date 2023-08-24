Gempa M3,1 Guncang Sumbawa NTB

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,1 mengguncang wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Timur (NTB) pada Kamis (24/8/2023).

"Gempa Mag:3.1, 24-Aug-2023 23:06:16WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 7.95 LS-117.77 BT. Pusat gempa berada pada 71 km Timur Laut Sumbawa.

Kedalaman gempa 20 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )