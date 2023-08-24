Aset Fantastis Bandar Narkoba Bengkalis Rp89 Miliar, dari Tanah, Mobil hingga Moge

JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) mengungkap total aset harta milik bandar narkoba Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yakni berinisial FA alias V. Diketahui, total aset harta milik FA itu senilai Rp89 miliar, yang terdiri dari 34 bidang tanah, 10 kendaraan mewah dan sejumlah bangunan.

Sebagaimana diketahui, FA alias V yang merupakan mastermind atau bandar kelas kakap sindikat narkoba yang sebelumnya berupaya menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat 47 kilogram lewat Perairan Bengkalis, Riau. FA kini telah divonis 12 tahun penjara.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Brigjen Mukti Juharsa mengungkapkan kasus FA yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU), menghasilkan tindakan penyitaan dari total aset harta yang dimilikinya.

"Adapun kendaraan-kendaraan maupun alat bergerak yang disita berupa kendaraan motor, kemudian mobil dan uang sebanyak Rp5,9 miliar dan semua aset-aset yang disita oleh penyidik berupa tanah dan bangunan," ujar Mukti dalam jumpa pers, Kamis (24/8/2023).

"Total adalah Rp89.662.880 miliar itulah aset yang kita amankan dari pelaku atas nama FA alias V," lanjut Mukti.

Mukti menjelaskan, kasus penyitaan atas aset FA ini berdasarkan kejadian penangkapan yang dilakukan pada April 2023 lalu. Dikarenakan mengandung unsur TPPU, Mukti menegaskan pihaknya bertindak tegas untuk menindak seluruh jaringan pencucian uang tersebut guna dikembalikan kepada Negara.

"Seperti yang kami dengungkan, Direktorat Narkoba selain mengamankan para korban narkoba untuk direhab, kami juga berkomitmen untuk memenggal para bandar dengan TPPU atau money laundering sehingga asetnya semua bisa disita dan dikembalikan kepada negara dan kita miskinkan para bandar," tegas Mukti.