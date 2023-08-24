Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polusi Udara Memburuk, Dampaknya pada Anak-Anak Perlu Diantisipasi!

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |23:59 WIB
Polusi Udara Memburuk, Dampaknya pada Anak-Anak Perlu Diantisipasi!
Polusi udara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau pihak sekolah turut berpartisipasi mengantisipasi dampak polusi udara, terutama di Jabodetabek dan sekitarnya. Sebab, polusi udara dapat menimbulkan masalah kesehatan, termasuk bagi anak-anak.

"Pemerintah harus membuat terobosan sistem secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan dampak lain dari suatu kebijakan. Termasuk bagaimana pihak sekolah ikut berpartisipasi melakukan berbagai antisipasi. Hal ini perlu dioptimalkan untuk melindungi anak dari bahaya polusi udara," kata Puan, Kamis (24/8/2023).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, pada semester I 2023 terdapat 638.291 kasus ISPA di Ibu Kota. Jumlah ini meningkat 20,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2022, yang tercatat sebanyak 531.925 kasus.

Dari jumlah tersebut, 44,6% di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ISPA.

Menurut Puan, pihak sekolah bisa menyesuaikan sistem pembelajaran bagi anak-anak sebagai salah satu upaya antisipasi dampak dari polusi udara.

“Misalnya, menghindari dulu kegiatan belajar mengajar di luar ruangan. Lalu pastikan sanitasi dan sirkulasi udara di kelas-kelas dalam kondisi baik. Kemudian, siapkan fasilitas maupun kebutuhan medis dasar bagi anak-anak di sekolah,” ujarnya.

Lebih dari itu, pihak sekolah pun dinilai harus memperhatikan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif. Misalnya dengan meningkatkan fasilitas di sarana dan prasarana yang biasa digunakan anak-anak sekolah.

"Sekolah-sekolah dan fasilitas umum seperti taman bermain luar ruangan, perlu kembali memberlakukan protokol kesehatan yang ketat demi melindungi anak dari partikel-partikel udara yang tercemar polusi," tuturnya.

Mantan Menko PMK itu menambahkan, dukungan fasilitas dan solusi di sekolah serta kesadaran masyarakat luas merupakan cara terbaik untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk polusi udara. Puan juga menekankan pentingnya anak-anak memiliki lingkungan pembelajaran yang optimal dan sehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3025050/atasi-polusi-jakarta-heru-budi-akan-lakukan-rekayasa-cuaca-qb2ZucsK4H.jpg
Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3024935/atasi-polusi-udara-ekstrem-di-jakarta-bpbd-siapkan-upaya-modifikasi-cuaca-dlseuB8zsS.jpg
Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022728/udara-jakarta-dan-tangsel-sangat-tidak-sehat-meski-lagi-libur-idul-adha-9EWLVBqWoZ.jpg
Udara Jakarta dan Tangsel Sangat Tidak Sehat Meski Lagi Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2991229/cegah-krisis-iklim-yre-dorong-transisi-energi-di-kawasan-perdesaan-GjZ9IbErZA.jpg
Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935522/gandeng-pmi-pemerintah-antisipasi-perubahan-iklim-dan-polusi-jbvoFX55xy.jpg
Gandeng PMI, Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim dan Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2914147/diguyur-hujan-awal-november-wali-kota-depok-klaim-indeks-udara-membaik-j0QXSaTvIe.jpg
Diguyur Hujan Awal November, Wali Kota Depok Klaim Indeks Udara Membaik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement