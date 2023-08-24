Polusi Udara Memburuk, Dampaknya pada Anak-Anak Perlu Diantisipasi!

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau pihak sekolah turut berpartisipasi mengantisipasi dampak polusi udara, terutama di Jabodetabek dan sekitarnya. Sebab, polusi udara dapat menimbulkan masalah kesehatan, termasuk bagi anak-anak.

"Pemerintah harus membuat terobosan sistem secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan dampak lain dari suatu kebijakan. Termasuk bagaimana pihak sekolah ikut berpartisipasi melakukan berbagai antisipasi. Hal ini perlu dioptimalkan untuk melindungi anak dari bahaya polusi udara," kata Puan, Kamis (24/8/2023).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, pada semester I 2023 terdapat 638.291 kasus ISPA di Ibu Kota. Jumlah ini meningkat 20,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2022, yang tercatat sebanyak 531.925 kasus.

Dari jumlah tersebut, 44,6% di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ISPA.

Menurut Puan, pihak sekolah bisa menyesuaikan sistem pembelajaran bagi anak-anak sebagai salah satu upaya antisipasi dampak dari polusi udara.

“Misalnya, menghindari dulu kegiatan belajar mengajar di luar ruangan. Lalu pastikan sanitasi dan sirkulasi udara di kelas-kelas dalam kondisi baik. Kemudian, siapkan fasilitas maupun kebutuhan medis dasar bagi anak-anak di sekolah,” ujarnya.

Lebih dari itu, pihak sekolah pun dinilai harus memperhatikan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif. Misalnya dengan meningkatkan fasilitas di sarana dan prasarana yang biasa digunakan anak-anak sekolah.

"Sekolah-sekolah dan fasilitas umum seperti taman bermain luar ruangan, perlu kembali memberlakukan protokol kesehatan yang ketat demi melindungi anak dari partikel-partikel udara yang tercemar polusi," tuturnya.

Mantan Menko PMK itu menambahkan, dukungan fasilitas dan solusi di sekolah serta kesadaran masyarakat luas merupakan cara terbaik untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk polusi udara. Puan juga menekankan pentingnya anak-anak memiliki lingkungan pembelajaran yang optimal dan sehat.