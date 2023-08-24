Tragis! Cari Kayu Bakar, Kakek di Bogor Tewas Diduga Jatuh dari Tebing

Seorang kakek di Bogor diduga jatuh dari tebing (Foto: Dok Polisi/Putra R)

BOGOR - Kakek berinisial P (67), ditemukan warga meninggal dunia aliran kali Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Korban diduga terpeleset dari atas tebingan setinggi 10 meter.

Kapolsek Tamansari Iptu Agus Hidayat mengatakan korban ditemukan oleh warga sekira pukul 13.30 WIB siang tadi. Ketika ditemukan, kondisinya sudah meninggal dunia terlentang di aliran kali.

"Diduga terpeleset dari tebing setinggi 10 meter, dan jatuh ke dalam kali," kata Agus, Rabu (23/8/2023).

Polisi yang mendapati laporan tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan keterangan keluarga, korban sedang sakit dan hendak pergi mencari kayu bakar.

"Tidak ada kekerasan pada tubuh korban," ujarnya.

Selanjutnya, jasad korban dievakuasi oleh polisi dari aliran kali ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga agar dimakamkan dengan layak.

"Langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )