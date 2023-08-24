Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Nyamuk, Pria Ini Nekat Bakar Mushola di Tebet saat Gasak Kotak Amal

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |01:10 WIB
Gegara Nyamuk, Pria Ini Nekat Bakar Mushola di Tebet saat Gasak Kotak Amal
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial PR (20) nekat menggasak kotak amal berisi Rp178 ribu, namun ia juga membakar tirai dan karpet Musala Al Jami'iyah di Gang Hang Juang, Jalan Balimatraman RT02/06, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Polisi mengungkap PR membakar tirai dan karpet mushola tersebut lantaran terusik dengan nyamuk yang mengerubunginya.

Kapolsek Tebet, Kompol Chitya Intania menyampaikan, aksi PR tersebut terjadi pada Rabu subuh (23/8/2023) sekira pukul 03.20 WIB. Dia mengatakan, PR tengah mabuk minuman keras, yang diminum di kediaman rekannya.

"Awalnya, pelaku hendak tidur di Musala Al Jami'iyah, pelaku memasuki mushola itu dengan cara merusak pintu mushola. Setelah masuk mushola, pelaku melihat satu buah kotak amal yang berada di dalamnya, pelaku mencuri uang yang terdapat di dalam kotak amal tersebut," ujar Chitya, Rabu.

Chitya menyampaikan, total uang yang berada di kotak amal tersebut yakni Rp178 ribu. Setelah dirasa aman, PR merasa terusik dengan banyaknya nyamuk yang mengerubunginya sehingga nekat membakar barang-barang yang ada di mushola.

"Kemudian, pelaku merasa bahwa di dalam mushola banyak nyamuk yang menghampirinya. Pelaku lalu membakar gorden pembatas shaf sholat di dalam mushola dan juga membakar karpet," ujar Chitya.

Usai membakar properti mushola, PR pun beranjak dari mushola tersebut. Tak dinyana, Chitya mengatakan PR pun membakar terpal yang berada di sepeda motor, tidak jauh dari mushola.

"Pelaku lalu keluar dari mushola dan menghampiri motor yang terparkir di depan sekertariat RT 02. Di atas motor tersebut, terdapat terpal yang dibakar pelaku tanpa alasan yang jelas," katanya.

Telusuri berita news lainnya
