HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Lupa Matikan Kompor, 6 Kontrakan dan 1 Rumah di Bekasi Ludes Terbakar

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |04:30 WIB
Diduga Lupa Matikan Kompor, 6 Kontrakan dan 1 Rumah di Bekasi Ludes Terbakar
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Enam rumah kontrakan dan satu rumah tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar pada Rabu 23 Agustus 2023 malam. Tiupan angin yang kencang dan banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan barang-barang yang ada di dalam rumah.

Belum diketahui penyebab pasti dalam kebakaran ini. Namun, api diduga berasal dari kompor gas di salah satu rumah kontrakan yang lupa dimatikan. Kondisi jalan yang sempit, membuat petugas pemadam kebakaran cukup kesulitan melakukan pemadaman.

Api pun akhirnya dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah enam unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.

Dari rekaman video amatir yang sempat direkam oleh warga, nampak kobaran api merah setinggi 3 meter berkobar menghanguskan enam rumah kontrakan dan satu rumah tinggal, yang berada di Kampung Dua, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kondisi rumah yang cukup padat penduduk serta jalan yang sempit dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat warga kesulitan untuk memadamkan api. Api pun dengan cepat langsung merembet ke rumah kontrakan yang lainnya hingga satu rumah tinggal.

Lutfi, salah satu saksi mata mengatakan, kejadian usai Sholat Isya, sedikitnya enam rumah kontrakan dan satu rumah tinggal ludes terbakar. Sumber api diketahui dari rumah salah satu rumah kontrakan yang lupa mematikan kompor gas.

