Polisi Gerebek Gudang Gas Oplosan di Bogor, Keuntungan Pelaku Rp110 Juta per Bulan

BOGOR - Polisi membongkar praktik gas oplosan di wilayah Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dari kasus ini, polisi mengamankan 3 pelaku dengan barang bukti puluhan tabung gas.

"Kita mengamankan 3 orang pelaku untuk sementara ini," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro kepada wartawan, Rabu (23/8/2023).

Ketiga pelaku itu memiliki peran berbeda-beda. Untuk pelaku yang berinisial TS berperan sebagai pemilik dari usaha ilegal ini, MF selaku pengelola dan terakhir AS bertindak sebagai pengawas lapangan.

"Modus operandi memindahkan atau menyuntikkan tabung gas 3 kilogram ke tabung gas 5,5 kilogram yang notabenenya non subsidi. Sehingga hal tersebut merugikan keuangan negara," ungkapnya.

Kepada polisi, pelaku mengaku telah menjalankan bisnis ini selama 1 bulan. Di mana, mereka telah meraup untung sebesar kurang Rp110 juta.

"Para pelaku melakukan penyuntikan gas tidak di lokasi gudang ini, sebuah tanah lapang dengan alasan untuk menghindari jika ada terjadinya kecelakaan gas tersebut meledak. Jadi tidak dilakukan di tempat tertutup," jelasnya.