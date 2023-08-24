Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca 24 Agustus: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Sepanjang Hari

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |05:12 WIB
Ramalan Cuaca 24 Agustus: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Sepanjang Hari
Ilustrasi cuaca cerah (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca yang menaungi DKI Jakarta dan sekitarnya, akan cerah hingga cerah berawan. Tidak ada peringatan dini ihwal cuaca yang akan berlangsung pada Kamis ini (24/8/2023).

Dikutip dari akun resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, cuaca di keenam wilayah Kabupaten dan Kota di DKI Jakarta, yakni cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

"Prakiraan cuaca DKI Jakarta dan sekitarnya pada Kamis, 24 Agustus 2023, cuaca cerah dan cerah berawan peringatan dini: Nihil," ujar BMKG dikutip dari BPBD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Sementara itu, suhu udara yang berlangsung di Ibu Kota Jakarta, yakni berada di rentang 26 derajat hingga 32 derajat celsius.

Lebih lanjut, untuk Kota dan Kabupaten Bogor, cuaca yang berlangsung diprakirakan yang terjadi yakni cerah hingga berawan. Begitu pula yang terjadi di Kota Depok.

Kendati demikian, suhu udara di tiga wilayah terdekat DKI Jakarta tersebut, berada di kisaran 21-34 derajat celsius. Khusus Kota Depok, suhu udara tertinggi berada di 34 derajat celsius.

(Arief Setyadi )

      
