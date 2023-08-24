Tewaskan Tiga Orang, Ternyata Hotel F2 yang Terbakar di Melawai Tak Memiliki Izin Operasi

JAKARTA - Sebuah hotel di kawasan Melawai, Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang terbakar pada Jumat 18 Agustus 2023, diketahui tidak memiliki izin beroperasi. F2 Hotel yang terbakar hebat pada waktu dini hari itu juga mengakibatkan tiga orang meninggal dunia.

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Jakarta Selatan, Indarini Ekaningtiyas menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan data izin hotel tersebut, F2 Hotel tidak pernah mengajukan izin untuk beroperasi.

"Berdasarkan pengecekan pada database IMB Manual, Elektronik, SIMBG dan SLF, pada lokasi yang dimaksud tidak tercatat memiliki atau mengajukan izin di UPPMPTSP, Jakarta Selatan," ujar Indarini kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Sementara itu diketahui, Polres Jakarta Selatan mengambil alih proses penyelidikan kebakaran Hotel F2, demi mencari tahu penyebab pasti terjadinya kebakaran.