5 Fakta WNA Jadi Korban Jambret di Sudirman saat CFD

JAKARTA - Sebuah video pelaku jambret di area Car Free Day (CFD) viral media sosial. Penjambret tersebut, tengah terkapar akibat ditabrak mobil dikarenakan kepergok saat beraksi.

Dari narasi unggahan tersebut, pelaku bersama seorang temannya menggunakan motor sempat melakukan aksi jambret terhadap Warga Negara Asing (WNA).

Okezone merangkum 5 fakta WNA jadi korban jambret saat CFD. Berikut ulasannya:

1.Pelaku Minta Ampun Usai Terkapar Ditabrak Mobil

Dalam video tersebut, terlihat seorang laki-laki meminta ampun dengan kaki yang telah bengkok, Ia terkapar di Jalan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

2. Pelaku Ditangkap di Kawasan Sudirman

Kedua pelaku kemudian menjambret barang berharga milik korban dan kabur. Namun, satu dari mereka berhasil dikejar oleh pengendara mobil yang melihat aksinya dan berhasil ditangkap di kawasan Sudirman, Tanah Abang.