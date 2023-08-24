Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Permukiman Padat Petojo Selatan, 154 Rumah Hangus Terbakar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |06:46 WIB
Kebakaran di Permukiman Padat Petojo Selatan, 154 Rumah Hangus Terbakar
Kebakaran di Petojo Selatan, Jakpus (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, (23/8/2023) malam, menyebabkan ratusan bangunan hangus terbakar.

"Jumlah Kepala Keluarga terdampak 196, korban terdampak 574 jiwa dan jumlah bangunan terdampak 154 berdasarkan data sementara," kata Isnawa dalam keterangannya dikutip, Kamis (24/8/2023).

Kata Isnawa, dalam musibah kebakaran tersebut terdapat dua korban meninggal dunia, dan serta belasan jiwa ditangani di tempat dan dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan terdekat.

"Dua orang meninggal dunia. Satu orang dirujuk ke Puskesmas Gambir, tiga orang dirujuk ke RS Tarakan, dan 12 orang ditangani di tempat," ucap Isnawa dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Lebih lanjut, Isnawa menekankan bahwa terkait penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

"Penyebab kebakaran dalam penyelidikan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
