Cek! Lokasi Samsat Keliling di 14 Wilayah Jadetabek Hari Ini

, Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |07:31 WIB

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling hari ini, Kamis (24/8/2023).

Layanan tersebut untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek). Berikut ini 14 wilayah Jadetabek yang tersedia :

1. Samling Jakpus : Halaman Parkir Samsat Jakpus dan Lapangan Banteng Pukul 08.00-14.00 WIB.

2. Samling Jakut : Hal parkir Samsat dan Masjid Almusyawarah Kelapa Gading Pukul 08.00-14.00 WIB.

3. Samling Jakbar : Mall Citraland Jakbar Pukul 09.00-14.00 WIB.

4. Samling Jaksel : Lapangan parkir Samsat Jaksel dan Gudang Sarinah Pancoran Pukul 08.00-15.00 WIB.

5. Samling Jaktim Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati Pukul 08.00-14.00 WIB.