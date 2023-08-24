Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cek! Lokasi Samsat Keliling di 14 Wilayah Jadetabek Hari Ini

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |07:31 WIB
Cek! Lokasi Samsat Keliling di 14 Wilayah Jadetabek Hari Ini
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling hari ini, Kamis (24/8/2023).

Layanan tersebut untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek). Berikut ini 14 wilayah Jadetabek yang tersedia :

1. Samling Jakpus : Halaman Parkir Samsat Jakpus dan Lapangan Banteng Pukul 08.00-14.00 WIB.

2. Samling Jakut : Hal parkir Samsat dan Masjid Almusyawarah Kelapa Gading Pukul 08.00-14.00 WIB.

3. Samling Jakbar : Mall Citraland Jakbar Pukul 09.00-14.00 WIB.

4. Samling Jaksel : Lapangan parkir Samsat Jaksel dan Gudang Sarinah Pancoran Pukul 08.00-15.00 WIB.

5. Samling Jaktim Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati Pukul 08.00-14.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/337/3101474/polri-myZl_large.jpg
SIM Diusulkan Berlaku Seumur Hidup, Begini Penjelasan Lengkap Kakorlantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/338/3036435/lokasi-sim-keliling-hari-ini-buka-hingga-pukul-2-siang-QjFuqEjLYR.jpg
Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Buka hingga Pukul 2 Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/338/3031702/lokasi-sim-keliling-di-sejumlah-wilayah-jakarta-hari-ini-43UvmHKUBi.jpg
Lokasi SIM Keliling di Sejumlah Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/338/3031195/5-lokasi-layanan-sim-keliling-di-jakarta-hari-ini-olcT2rGpIi.jpg
5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/338/3028690/lokasi-sim-keliling-hari-ini-buka-hingga-pukul-14-00-wib-GPeecstPFH.jpg
Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Buka hingga Pukul 14.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/338/3027129/lokasi-sim-keliling-tersebar-di-sejumlah-wilayah-jakarta-hari-ini-6igjcT6PMz.jpg
Lokasi SIM Keliling Tersebar di Sejumlah Wilayah Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement