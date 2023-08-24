Pasca-Kebakaran di Petojo Selatan, Warga Beramai-ramai Mengais Barang yang Selamat

JAKARTA - Kebakaran di Jalan Kebon Jahe Kobet, Petojo Selatan, Gambir Gambir, Jakarta Pusat telah melahap ratusan rumah yang terdiri dari empat RT di kawasan tersebut, pada Rabu (23/8/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pada pukul 08.04 WIB kebakaran di wilayah tersebut telah padam dan warga sudah mulai masuk ke permukaan untuk melihat rumah mereka berharap masih ada yang bisa diselamatkan.

Selain itu, di beberapa titik permukiman tersebut juga masih terlihat asap yang tebal. Saat ditemui di lokasi, salah satu warga bernama Hilda (54) terlihat sedang mengungsi didekat masjid depan rumahnya. Rumahnya sudah tak bisa terselamatkan dilahap sijago merah.

Hilda pun mengatakan jika sumber api yang melahap puluhan rumah itu diinformasikan masih simpang siur, ada yang mengatakan dari keteledoran warga yang lupa mematikan kompor, ada juga yang bilang karena konsleting listrik.

"Info apinya masih simpang siur, ada yang bilang dari orang masak lupa matiin kompor, ada juga yang bilang dari listrik," kata Hilda saat ditemui di lokasi kebakaran Petejo Selatan, Kamis (24/8/2023).

Hilda juga mengatakan, jika kebakaran terjadi sekitar pukul 19.00 WIB, dan api berhasil dipadamkan pada lukul 01.00 WIB dini hari tadi.

"Mulainya pas banget abis isya, selesai api padam jam 01.00 an," ucap Hilda.