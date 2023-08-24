Warga Sebut Pemotor Lawan Arah di Lenteng Agung Arah Depok untuk Hindari Kemacetan

JAKARTA - Kecelakaan antara truk bermuatan hebel bangunan dengan sejumlah pemotor di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 lalu menuai sorotan.

Salah satu warga seorang juru parkir yang enggan disebut namanya menyebut pemotor melawan arah di lokasi ini tidak terjadi pada pagi hari saja, bahkan pada sore hari.

Menurutnya, pemotor melawan arah untuk menghindari kemacetan di Jalan Raya Lenteng Agung arah Jakarta.

"Nggak pagi doang biasanya lawan arah sore hari juga ada aja sering sebelum kejadian kemarin. Rata-rata yang lawan arah menghindari macet Jalan Lenteng Agung arah Jakarta," ujarnya saat ditemui di lokasi, Kamis (24/8/2023).

Ia menjelaskan bahwa pemotor dengan melawan arah bisa tembus ke Flyover Tapal Kuda di Lenteng Agung atau bisa juga melalui gang tembus ke Jalan TB Simatupang.

"Lawan arah dari dekat SMA di sana (SMAN 38) kadang masuk ke gang sana (samping McD) atau kadang bisa sampai muter di Fly Over Tapal Kuda Lenteng Agung sana. Kalau masuk gang sana bisa tembus ke Jalan TB Simatupang," ungkapnya.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, tidak terlihat pemotor yang nekat melawan arah di ruas jalan Lenteng Agung arah Depok. Terlihat lokasi kejadian terdapat garis phylox berwarna putih.