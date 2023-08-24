Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Korsleting Listrik, Sejumlah Rumah Kontrakan di Bekasi Terbakar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |10:11 WIB
Gegara Korsleting Listrik, Sejumlah Rumah Kontrakan di Bekasi Terbakar
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BEKASI - Sebanyak tujuh unit rumah kontrakan di Jalan Patriot Gang Omega, RT09/RW02, Jakasampurna, Bekasi Barat dilanda kebakaran. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya korsleting listrik.

Komandan Kompi Pleton A Damkar Kota Bekasi, Rusmanto mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi pada Rabu 23 Agustus 2023 malam. Api saat itu datang dari salah satu rumah kontrakan.

“Api diduga berasal dari salah satu kontrakan yang aliran listriknya korslet,” kata Rusmanto saat dikonfirmasi, Kamis (24/8/2023).

Gegara tidak ada orang, api baru disadari ketika sudah membesar. Api kemudian merambat ke rumah-rumah kontrakan lainnya.

