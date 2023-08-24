Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Gang Kober Jakpus

JAKARTA - Polisi menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 154 rumah di Gang Kober, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Agustus 2023 malam.

“Belum diketahui penyebab kebakaran, saat ini masih dilakukan penyelidikan,” kata Kapolsek Gambir, Kompol Mugia Yarry Juanda saat dikonfirmasi, Kamis (24/8/2023).

Mugia belum memastikan penyebab dari kebakaran yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Namun, ia mengatakan proses penyelidikan penyebab kebakaran itu melibatkan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

“Betul, penyelidikan melibatkan Puslabfor,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, (23/8/2023) malam, menyebabkan ratusan bangunan hangus terbakar.