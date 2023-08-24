Penyebab Kebakaran di Petojo Selatan Gegara Kompor Meledak Ditinggal Main Game Online

Warga Petojo Selatan mulai mengais barang benda miliknya (foto: MPI/Giffar)









JAKARTA - Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran (Kasudin Gulkarmat) Jakarta Pusat, Asril Rizal mengklaim, kebakaran yang terjadi di empat RT di RW 08, Keluruhan Petojo Selatan, Gambir dikarenakan kompor gas yang meledak.

"Dugaan penyebab dari kompor gas," ujar Asril saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (24/8/2023).

Asril menambahkan, mulanya warga tersebut tengah memasak ikan sembari bermain game online. Alhasil, kelalaian tersebut menyebabkan kebakaran di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Awalnya salah satu warga sedang memasak ikan, kemudian ditinggal main game online. Kemudian api sudah terlihat oleh seorang pengunjung cafe sudah membesar," imbuhnya.

Diketahui, Imbas kejadian kebakaran yang menelan 152 rumah di empat RT di RW 08, Keluruhan Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Sebanyak 2 orang dinyatakan tewas.