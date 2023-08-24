Sidang Hari Ini, Jaksa Tanggapi Pleidoi Mario Dandy dan Shane Lukas

Mario Dandy saat tiba di PN Jaksel untuk menjalani sidang lanjutan kasus penganiayaannya terhadap David Ozora. (Foto: Ari Sandita)

JAKARTA - PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas pada Kamis (24/8/2023). Sidang beragendakan pembacaan replik atau tanggapan Jaksa atas pleidoi keduanya.

Berdasarkan pantauan, Mario Dandy dan Shane Lukas telah tiba di PN Jakarta Selatan pada sekira pukul 10.00 WIB. Mario mengenakan pakaian berwarna serba hitam, sedangkan Shane Lukas mengenakan kemeja berwarna putih dan celana warna hitam. Keduanya tiba ke pengadilan dengan digiring oleh petugas dari Kejaksaan dan kepolisian.

BACA JUGA:

Mario dan Shane digiring dari mobil tahanan Kejaksaan ke ruang tahanan sementara PN Jakarta Selatan guna menunggu waktu persidangan. Adapun persidangan kali ini beragendakan tangapan Jaksa atas pleidoi yang berisi curhatan hati dan pikiran Mario ataupun Shane di sidang sebelumnya.

BACA JUGA:

Dalam pleidoinya, salah satu isinya berupa keberatan kubu Mario Dandy dan Shane Lukas atas tuntutan Jaksa, yang mana Jaksa memberikan tuntutan maksimal pada keduanya.