Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Aksi Unjuk Rasa di Depan PN Jakpus, Jalan Arah Pasar Senen Macet

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:21 WIB
Ada Aksi Unjuk Rasa di Depan PN Jakpus, Jalan Arah Pasar Senen Macet
Kemacetan terjadi akibat unjuk rasa di depan PN Jakpus. (Foto: Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah elemen buruh tengah menggelar aksi unjuk rasa tepat di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (24/8/2023) pukul 11.05 WIB. Dampaknya, kemacetan mengular di kawasan tersebut.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, aksi unjuk rasa yang berada di badan jalan tersebut membuat laju kendaraan menjadi tersendat.

 BACA JUGA:

Alhasil, Jalan Bungur Besar Raya menuju Pasar Senen Jakarta Pusat macet. Pengendara, nampak dengan susah payah menembus melewati peserta aksi.

Di sisi lain, peserta aksi yang dipimpin oleh orator di atas mobil komando justru hanya duduk di aspal jalan. Sehingga, bunyi klakson dari pengendara terus terdengar bersahutan-sahutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
macet PN Jakpus Unjuk Rasa Demo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187836/polri-n8ic_large.jpg
1.038 Orang Diproses Hukum Terkait Demo Agustus, Jimly ke Kapolri: Kaji Ulang, Terlalu Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238/polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement