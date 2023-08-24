Ada Aksi Unjuk Rasa di Depan PN Jakpus, Jalan Arah Pasar Senen Macet

Kemacetan terjadi akibat unjuk rasa di depan PN Jakpus. (Foto: Bachtiar Rojab)

JAKARTA - Sejumlah elemen buruh tengah menggelar aksi unjuk rasa tepat di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (24/8/2023) pukul 11.05 WIB. Dampaknya, kemacetan mengular di kawasan tersebut.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, aksi unjuk rasa yang berada di badan jalan tersebut membuat laju kendaraan menjadi tersendat.

Alhasil, Jalan Bungur Besar Raya menuju Pasar Senen Jakarta Pusat macet. Pengendara, nampak dengan susah payah menembus melewati peserta aksi.

Di sisi lain, peserta aksi yang dipimpin oleh orator di atas mobil komando justru hanya duduk di aspal jalan. Sehingga, bunyi klakson dari pengendara terus terdengar bersahutan-sahutan.