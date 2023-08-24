Tekan Polusi Udara DKI Jakarta, Warga Diminta Tak Bakar Sampah Sembarangan

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) meminta masyarakat kurangi emisi sebagai upaya menekan polusi udara di Jabodetabek yang kian mengkhawatirkan.

Kepala Dinas LH, Asep Kuswanto mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik hingga tidak membakar sampah sembarangan.

"Kami mengharapkan masyarakat dapat mengurangi emisi yang dihasilkan yaitu dengan menggunakan transportasi publik, tidak bakar sampah, uji emisi, dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan," ujar Asep dalam konferensi pers virtual Youtube FMB9ID_IKP, Kamis (24/8/2023).

Asep pun mengajak masyarakat kembali menggunakan masker saat beraktivitas diluar ruangan.

"Proteksi diri dengan menggunakan masker, jadi masker bukan hanya kita kenakan saat pandemi tetapi saat situasi cuaca sedang tidak baik tolong masyarakat agar menggunakan masker," ucapnya.