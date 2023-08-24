Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyiraman Air Keras ke Pelajar SMP di Kamal Muara, Pelaku Diduga 3 Orang

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:30 WIB
Penyiraman Air Keras ke Pelajar SMP di Kamal Muara, Pelaku Diduga 3 Orang
Salah satu pelajar SMP yang disiram air keras. (MPI/Yohannes)
A
A
A

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap 5 pelajar SMPN 120 Jakarta di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023).

Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan, Kompol Harry Gasgari mengatakan, pihaknya telah menerima laporan. Dari hasil penyelidikan, pelaku penyiraman air keras diduga berjumlah tiga orang.

"Dari arah berlawanan datang tiga motor pelaku. Kemudian salah satu dari motor itu berdiri di atas motornya kemudian menyiramkan air keras," kata Harry Gasgari saat dikonfirmasi, Kamis (24/8/2023).

Ia mengungkapkan, pihaknya telah memeriksa lima saksi, termasuk warga di lokasi kejadian.

"Belum dapat ditentukan apakah para pelaku ini dewasa atau pelajar. Juga sedang dilakukan penyidikan oleh tim di lapangan," ucap Harry.

Ia menuturkan,korban disiram para pelaku ketika sedang "BM" alias menumpang truk barang di dekat bundaran Halte Kamal Muara, Penjaringan. Tiba-tiba pelaku dari arah berlawanan langsung menyiram air keras.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183220/kekerasan_seksual-iBGa_large.jpg
Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Kasus Kepala SPPG Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178749/pelecehan-YejF_large.jpg
Kepala SPPG di Bekasi Dipolisikan Diduga Lecehkan Pegawai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172273/dpr-6O4E_large.jpg
Marak Kekerasan Aparat, DPR: Pecat dan Sanksi Pidana Agar Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/512/3155315/kekerasan_anak-DqnZ_large.jpg
Tragis, 4 Anak Dirantai Guru Ngaji di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/610/3112451/kekerasan-Bekl_large.jpg
Durhaka! Tak Diberi Uang Buat Judi Online, Anak Banting dan Cekik Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/337/3089886/kekerasan-e710_large.jpg
Pemerintah Diminta Perkuat Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement