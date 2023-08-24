Penyiraman Air Keras ke Pelajar SMP di Kamal Muara, Pelaku Diduga 3 Orang

Salah satu pelajar SMP yang disiram air keras. (MPI/Yohannes)

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap 5 pelajar SMPN 120 Jakarta di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023).

Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan, Kompol Harry Gasgari mengatakan, pihaknya telah menerima laporan. Dari hasil penyelidikan, pelaku penyiraman air keras diduga berjumlah tiga orang.

"Dari arah berlawanan datang tiga motor pelaku. Kemudian salah satu dari motor itu berdiri di atas motornya kemudian menyiramkan air keras," kata Harry Gasgari saat dikonfirmasi, Kamis (24/8/2023).

Ia mengungkapkan, pihaknya telah memeriksa lima saksi, termasuk warga di lokasi kejadian.

"Belum dapat ditentukan apakah para pelaku ini dewasa atau pelajar. Juga sedang dilakukan penyidikan oleh tim di lapangan," ucap Harry.

Ia menuturkan,korban disiram para pelaku ketika sedang "BM" alias menumpang truk barang di dekat bundaran Halte Kamal Muara, Penjaringan. Tiba-tiba pelaku dari arah berlawanan langsung menyiram air keras.