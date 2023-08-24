Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung Ganjar Pranowo, Komunitas Ojol Gelar Aksi Sosial untuk Tekan Angka Kecelakaan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:19 WIB
Dukung Ganjar Pranowo, Komunitas Ojol Gelar Aksi Sosial untuk Tekan Angka Kecelakaan
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia di Jakarta Timur berkomitmen untuk terus menebar kebaikan kepada masyarakat luas.

Kali ini, Kajol Indonesia dukung Ganjar menggelar kegiatan aksi sosial dengan melakukan pengecetan separator yang sudah kusam di Jalan Pintu 2 Taman Mini, Cipayung, Jakarta Timur.

Koordinator Wilayah Kajol Jaktim, Rully Gunawan mengatakan bahwa pengecetan separator jalan ini sebagai bentuk kepedulian driver ojol untuk menekan angka kecelakaan yang ada di Jakarta dan sekitarnya.

Menurut dia, pihaknya bersama driver ojol lainnya mengecat separator yang sudah hilang atau pudar dan tidak terlihat oleh pengguna jalan atau pengendara.

"Kami melakukan kegiatan sosial berupa pengecatan separator jalan yang sudah kusam dan tidak terlihat oleh pengguna jalan. Hal ini untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan sekitar," kata Rully, Kamis (24/8/2023).

Dia menambahkan bahwa para ojol yang mengikuti kegiatan tersebut sangat antusiasme. Hal itu dilihat dari para ojol yang menghadiri kegiatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
