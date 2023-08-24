Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbas Truk Tabrak Pemotor Lawan Arah, Jalan Lenteng Agung Dipasangkan CCTV dan ETLE Mobile

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:55 WIB
Imbas Truk Tabrak Pemotor Lawan Arah, Jalan Lenteng Agung Dipasangkan CCTV dan ETLE Mobile
Truk Tabrak Sejumlah Pemotor di Lenteng Agung
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menggandeng Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan pemasangan CCTV untuk memantau lalu lintas di ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Pemasangan CCTV ini juga akibat adanya kecelakaan antara truk dengan sejumlah pengendara motor yang melawan arus.

"Itu nanti kami koordinasikan dengan rekan-rekan Ditlantas Polda Metro Jaya," kata Syafrin Liputo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Syafrin melanjutkan, nantinya CCTV yang terpasang juga dapat digunakan kepolisian untuk melakukan tilang elektronik kepada pengendara yang melawan arus.

Namun Syafrin belum bisa memastikan terkait waktu pembahasan soal CCTV bersama Polda Metro Jaya akan dilakukan.

Saat ini, kata dia, saat ini petugas Dinas Perhubungan dan kepolisian sudah berjaga di lokasi untuk serta menindak para pelanggar.

"Tetapi sejak kemarin teman-teman sudah ploting anggota di sana dan sudah ada penindakan. Hari ini pun laporan dari jajaran Sudin Perhubungan Jakarta Selatan itu sudah ada beberapa yang kembali ditindak," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Ditlantas Polda Metro Jaya juga menempatkan ETLE mobile di ruas Jalan Raya Lenteng Agung mengarah Depok.

