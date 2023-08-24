Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ayah Sultan Jalani Pemeriksaan Kasus Kabel Fiber Optik, Bawa Sejumlah Dokumen

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:21 WIB
Ayah Sultan Jalani Pemeriksaan Kasus Kabel Fiber Optik, Bawa Sejumlah Dokumen
Ayah Sultan Rifat jalani pemeriksaan/Foto: Istimewa
JAKARTA - Fatih Nurul Huda, ayah Sultan Rif'at menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap PT Bali Towerindo Kamis (24/8/2023). Dia menyampaikan sejumlah data yang telah dikumpulkan selama ini.

Fatih mengatakan, kedatangan ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan atas laporan yang dibuat sebelumnya. Dia mengaku membawa sejumlah dokumen termasuk data hasil penyelidikan mandiri.

 BACA JUGA:

"Kita natural saja, kita sudah ada data-data sesuai dengan kronologis dan yang aktual di lapangan karena kita belum tau pertanyaannya seperti apa tapi kita sudah bawa beberapa dokumen," kata Fatih.

Sementara itu, kuasa hukum Fatih, Tegar Putuhena menyebut dokumen tersebut terdiri dari surat hingga foto-foto. Dia akan memberikan data yang dikumpulkan kepada penyidik.

 BACA JUGA:

"Hirarki tertinggi dari alat bukti adalah saksi, kita punya saksi mata pada saat kejadian, saksi yang melihat kabel menjuntai jauh sebelum kejadian, macem-macem," ujarnya.

"Ada juga beberapa dokumen yang kami pikir bisa membantu kepolisian akan kami serahkan, dokumennya seperti apa? Misalnya salah satunya dokumen terkait kecelakaan malam itu, ada keterangan laka lantas, kemudian upaya kami surat menyurat pada pemilik kabel dan sebagainya, kemudian foto-foto, video pada saat kejadian dan pada saat setelah kejadian," jelas Tegar.

