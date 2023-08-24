Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Shane Lukas Lantaran Hanya Berdasar pada Spekulasi

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta pada majelis hakim PN Jakarta Selatan untuk menolak pleidoi kubu terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Shane Lukas, pada persidangan Kamis (24/8/2023) ini. Pasalnya, pleidoi kubu Shane hanya didasarkan pada asumsi dan spekulasi belaka.

"Penasihat hukum terdakwa Shane Lukas telah melakukan pembelaan yang tak berdasarkan fakta hukum sebenernya, melainkan hanya berdasarkan asumsi dan spekulasi yang tidak dapat dibuktikan kebenaranya," ujar Jaksa di persidangan, Kamis (24/8/2023).

Menurut Jaksa, kubu Shane Lukas dalam pleidoinya telah mengabaikan serangkaian fakta dan bukti yang telah diajukan Jaksa terkait kondisi kesehatan David Ozora, yakni luka berat, kondisi fisik, dan kesehatan korban. Gambaran tentang kondisi fisik dan kesehatan David pasca kejadian penganiayaan berat, berupa luka fisik serius, termasuk luka lecet, memar, dan luka pada kepala mengakibatkan penurunan kesadaran.

"Dampaknya sangat signifikan dan mengindikasikan intesitas dan keparahan tingkat penganiaaan yang dilakukan saksi Mario Dandy," tuturnya.

Jaksa menjelaskan tentang kondisi fisik dan kesehatan David Ozora pasca dianiaya Mario Dandy. Jaksa lantas menegaskan dengan ketetapan hati dan penuh keyakinan, surat tuntutan terhadap Shane Lukas telah disusun secara benar, berdasarkan undang-undang, ketentuan hukum berlaku, dan didasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah.