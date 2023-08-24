Advertisement
MEGAPOLITAN

Diperiksa Polisi, Oklin Fia Mengaku Khilaf: Sejak Kecil Saya Diajarkan Jadi Muslimah Sholehah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:31 WIB
Diperiksa Polisi, Oklin Fia Mengaku Khilaf: Sejak Kecil Saya Diajarkan Jadi Muslimah Sholehah
Oklin Fia mengaku khilaf dan tak berniat melecehkan Islam. (Foto: Riyan Rizky)
JAKARTA - Selebgram atau seleb Tiktok pembuat konten jilat es krim di depan kemaluan pria, Oklin Fia buka suara usai menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023). Dia mengaku tidak ada niatan untuk melecehkan agama dengan membuat konten tersebut.

“Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikitpun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim ,ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia,” kata Oklin kepada wartawan di Polres Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

Dia pun mengaku bahwa dirinya diberikan pemahaman terkait agama. Sejak kecil, dirinya sudah diminta untuk menutup auratnya sejak kecil.

“Sejak kecil ibu saya telah mengajarkan saya tentang agama Islam, menjadi seorang muslimah yang baik dan sholehah. Saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja, bahkan jauh sebelum saya membuat konten pada sosial media milik saya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengaku menyesal atas perbuatannya yang telah membuat konten tersebut. Dirinya pun juga mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu.

“Saya mengaku di umur yang masih belia ini masih seringkali berbuat khilaf dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
