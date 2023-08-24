Oklin Fia Bongkar Sosok Pria Pemeran Konten Jilat Es Krim Depan Kemaluan

JAKARTA - Selebgram atau seleb Tiktok pembuat konten jilat es krim, Oklin Fia buka suara terkait pemeran pria yang ada di dalam video tersebut. Dirinya juga tidak memiliki hubungan spesial dengan pria tersebut.

“Bukan (pacar), orang make-up,” kata Oklin kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

Namun Oklin tidak menjelaskan secara rinci terkait sosok make up tersebut. Ia hanya menegaskan sosok pria tersebut hanyalah seorang make-up. “Intinya orang make-up,” tandas dia.

Oklin Fia juga mengaku trauma lantaran mendapatkan hujatan dari para netizen usai membuat konten jilat es krim tersebut. Selain itu, ia mengaku hal ini menjadi teguran untuk dirinya menjadi lebih baik.

“Yang pasti saya dapet pelajaran banyak banget dari kejadian ini, yang pasti ini teguran Allah untuk saya belajar banyak,” tutup Oklin Fia.