HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Pamit Jadi Gubernur saat Buka Bogor Fest 2023

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:24 WIB
Ridwan Kamil Pamit Jadi Gubernur saat Buka Bogor Fest 2023
Ridwan Kamil pamit saat buka Bogor Fest 2023/Foto: Istimewa
A
A
A

BOGOR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi membuka Bogor Fest 2023 di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Bogor Ferst merupakan perayaan masyarakat pascapandemi Covid-19 dan sebagai ajang perpisahan bagi dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Sebelum membuka acara, Ridwan Kamil memberikan hadiah melalui kuis kepada masyarakat. Berbagai hadiah mulai topi, sepeda hingga sejumlah uang diberikan kepada masyarakat.

 BACA JUGA:

Masyarakat menyambut gembira dengan kuis yang dibawakan oleh Ridwan Kamil. Masyarakat yang lahir tepat pada 17 Agustus juga mendapatkan hadiah uang tunai dalam acara tersebut.

"Bogor Fest ini dilakukan setelah covid. Setiap orang punya hak bergembira merayakan kegembiraan pascacovid," kata mantan Walikota Bandung.

Di tengah masyarakat Bogor, Ridwan Kamil juga menyampaikan perpisahan di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Jabatannya akan berakhir pada 5 September 2023.

Dia menyampaikan sejumlah capain infrastruktur yang dia lakukan selama lima tahun masa jabatannya. Sejumlah capaian tersebut di antaranya Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang telah diremikan Presiden Joko Widodo, Tol Puncak, dan jalan tambang di Parung.

Halaman:
1 2
      
