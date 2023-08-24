Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kondisi Terkini Petojo Selatan Usai Diamuk si Jago Merah, Gelap Tanpa Penerangan

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:39 WIB
Kondisi Terkini Petojo Selatan Usai Diamuk si Jago Merah, Gelap Tanpa Penerangan
Kondisi Petojo Selatan usai dilahap si jago merah/Foto: Giffar
A
A
A

 

JAKARTA - Matahari terbenam, kegelapan mulai memeluk langit Jakarta. Para penghuni Gang Kebon Jahe Kobet, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, sudah tak punya harapan atas tempat tinggalnya yang habis dilalap si jago merah pada Rabu (23/8/2023) malam.

Saat disambangi, suasana di lokasi kejadian begitu gelap. Sebanyak 152 rumah di Gang Kebon Jahe Kobet, Petojo Selatan, ditinggalkan pemiliknya karena sudah tidak layak lagi untuk ditinggali.

 BACA JUGA:

Listrik pun harus dipadamkan, terlihat beberapa warga masih berada di dekat rumahnya untuk menjaga rumahnya yang sudah rata menjadi tanah.

Salah satunya, Yanto (60) dan juga Heri (60), yang masih setia berdiam di dalam Gang Kebon Jahe Kobet. Hal itu dia lakukan untuk sekadar menjaga rumah dan kawasan yang sedang ditinggalkan oleh para warga.

 BACA JUGA:

"Masyarakat sementara ini ada di kantor Walikota Jakarta Pusat, Alhamdulillah warga semuanya terkondisikan," kata Heri saat ditemui di lokasi, Kamis (24/8/2023) malam.

Heri bersama dengan warga lelaki lainnya akan berusaha bertahan untuk menjaga kawasannya, yang sedang ditinggalkan para warga. Dia mengatakan akan tinggal dan berjaga sampai pagi tiba.

Halaman:
1 2
      
