Tak Kapok Jadi Konten Kreator, Oklin Fia: Konten Jilat Es Krim Tiru Ide Orang Lain

JAKARTA - Selebgram Oklin Fia mengklaim dirinya tidak kapok menjadi seorang konten kreator. Ia bahkan akan kembali aktif di jagat maya meski kontennya menjilat es krim di depan kemaluan pria tengah menjadi kecaman.

"Saya tetep akan menjadi konten kreator," ungkap Oklin seusai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

Tak hanya itu, Oklin menuturkan, konten mengenai jilat es krim tersebut bukan semata-mata ide dari pemikirannya. Namun, justru meniru dari kreator lain.

"Intinya di video itu, kenapa saya buat video itu? Karena ada video lain yang membuat video itu juga. Jadi saya recreate juga," imbuhnya.

Diketahui, Usai Viral akibat konten menjilat es krim di depan kelamin pria, selebgram Oklin Fia akhirnya meminta maaf. Hal itu, Ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis (26/8/2023).