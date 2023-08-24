Diperiksa 6 Jam, Ayah Sultan Rif'at Dicecar 16 Pertanyaan soal Kecelakaan Anaknya

JAKARTA - Fatih Nurul Huda, ayah Sultan Rif'at telah menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap PT Bali Towerindo di Polda Metro Jaya, Kamis (24/8/2023). Fatih diperiksa selama 6 jam dengan 16 pertanyaan.

"Jadi pemeriksaan hari ini alhamdulillah lancar semuanya, semua pertanyaan dari tim penyidik kami bisa sampaikan berdasarkan data dan fakta yang kami miliki di lapangan," kata Fatih.

Fatih menyampaikan, dirinya dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik. Kata dia, pertanyaan tersebut berkaitan dengan kronologi insiden yang dialami anaknya.

"Total tadi ada sekitar 16 pertanyaan dan lebih ke arah terkait masalah kejadian kecelakaannya seperti apa," kata dia.

"Jadi lebih ke arah klarifikasi terkait kronologi, penyebab dan seterusnya. Termasuk juga sumber-sumber data informasi yang kami miliki kami sudah sampaikan semuanya ke pihak penyidik," ujarnya.