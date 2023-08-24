Kondisi Sultan, Korban Terjerat Kabel Fiber Optik Berangsur Membaik

JAKARTA - Sultan Rif'at AlFatih, mahasiswa Universitas Brawijaya korban terjerat kabel fiber optik di Jakarta Selatan telah berangsur membaik. Sultan telah menjalani operasi di bagian leher hingga penyedotan cairan di paru-paru.

"Sampai saat ini, masih dirawat di RS Polri ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah menjalani operasi di bagian lehernya termasuk penyedotan cairan di paru-paru," ucap Fatih pada wartawan di Polda Metro Jaya Kamis (24/8/2023).

"Alhamdulillah, berkat doa rekan-rekan juga pastinya masyarakat Indonesia, kondisinya sudah lebih baik," imbuhnya.

Sambung Fatih, berat badan Sultan juga naik. Saat ini tim dokter RS Polri Kramat Jati fokus melakukan penyuntikan lemak di pitu suara Sultan.

"Beratnya sudah naik menjadi 50 Kg, kemudian area paru-parunya sudah bersih, sekarang dokter fokus kepada hasil penyuntikan lemak yang ada di pita suaranya. Diobservasi selama 2 minggu ini sampai lemaknya menyatu dengan jaringan tubuhnya," kata dia.

Nantinya, kata Fatih, tim dokter bakal melakukan observasi untuk tindakan berikutnya. "Artinya sekarang masih belum bisa makan dan minum melalui mulut. Semuanya masih dilakukan dari hidung," katanya.