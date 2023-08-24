Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kondisi Sultan, Korban Terjerat Kabel Fiber Optik Berangsur Membaik

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |22:40 WIB
Kondisi Sultan, Korban Terjerat Kabel Fiber Optik Berangsur Membaik
Sultan Rifat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sultan Rif'at AlFatih, mahasiswa Universitas Brawijaya korban terjerat kabel fiber optik di Jakarta Selatan telah berangsur membaik. Sultan telah menjalani operasi di bagian leher hingga penyedotan cairan di paru-paru.

"Sampai saat ini, masih dirawat di RS Polri ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah menjalani operasi di bagian lehernya termasuk penyedotan cairan di paru-paru," ucap Fatih pada wartawan di Polda Metro Jaya Kamis (24/8/2023).

"Alhamdulillah, berkat doa rekan-rekan juga pastinya masyarakat Indonesia, kondisinya sudah lebih baik," imbuhnya.

Sambung Fatih, berat badan Sultan juga naik. Saat ini tim dokter RS Polri Kramat Jati fokus melakukan penyuntikan lemak di pitu suara Sultan.

"Beratnya sudah naik menjadi 50 Kg, kemudian area paru-parunya sudah bersih, sekarang dokter fokus kepada hasil penyuntikan lemak yang ada di pita suaranya. Diobservasi selama 2 minggu ini sampai lemaknya menyatu dengan jaringan tubuhnya," kata dia.

Nantinya, kata Fatih, tim dokter bakal melakukan observasi untuk tindakan berikutnya. "Artinya sekarang masih belum bisa makan dan minum melalui mulut. Semuanya masih dilakukan dari hidung," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914/kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement