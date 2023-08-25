Gempa Guncang Bandung Tengah Malam

JAKARTA - Wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat diguncang gempa pada Jumat (25/8/2023) dini hari. Info dari BMKG, gempa yang terjadi berkekuatan Magnitudo 2,4.

"Gempa Mag:2.4, 25-Aug-2023 00:02:43WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Kedalaman gempa 10 Km. Sementara lokasi gempa berada pada 7.33 LS-107.23 BT. Pusat gempa 47 km Barat Daya Kabupaten Bandung.

"BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )