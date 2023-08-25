Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko Sesuai Sidang Komite Disiplin

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |05:44 WIB
PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko Sesuai Sidang Komite Disiplin
Budiman Sudjatmiko (Foto: Dok sindonews)
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengeluarkan keputusan berupa pemecatan terhadap Budiman Sudjatmiko dari keanggotaan partai. Keputusan ini dibenarkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun.

Komarudin mengakui jika keputusan itu berdasarkan atas rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pihaknya. Rekomendasi itu telah disampaikan "Sidang Komite Disiplin sudah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP sejak Hari Senin," kata Komar saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (24/8/2023).

Sebelumnya, beredar sebuah surat keputusan DPP PDIP terkait pemecatan Budiman Sudjatmiko. Surat yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto selaku Sekjen telah ditetapkan pada 24 Agustus 2024.

"Memutuskan: satu, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil, dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tulis Surat keputusan tersebut.

(Arief Setyadi )

      
