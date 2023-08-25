Surat Pemecatan Budiman Sudjatmiko Dikirim PDIP Pakai Kurir

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP secara resmi telah memecat salah satu kader tersohornya, Budiman Sudjatmiko. Hal ini dikonfirmasi PDIP bahwa pemecatan Budiman disahkan melalui surat yang ditandatangani Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto.

Salah satu politikus PDIP, Deddy Sitorus membenarkan informasi pemecatan eks aktivis 98 tersebut. Dia mengatakan surat pemecatan Budiman dikirim menggunakan jasa kurir.

"Yang saya dengar sudah (Budiman dipecat), Kamis siang tadi suratnya sudah dikirim lewat jasa kurir," ujar Deddy kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Lebih lanjut, Keputusan pemecatan tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun. Ia mengakui jika keputusan itu berdasarkan atas rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pihaknya.

"Sidang Komite Disiplin sudah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP sejak Hari Senin," kata Komar.