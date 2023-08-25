Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Irjen Teddy Minahasa Ternyata Belum Dipecat dari Polri, Ini Alasannya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |08:04 WIB
4 Fakta Irjen Teddy Minahasa Ternyata Belum Dipecat dari Polri, Ini Alasannya
Irjen Teddy Minahasa ternyata belum dipecat dari Polri. (Foto: Dok MPI)
JAKARTA –  Irjen Teddy Minahasa Putra ternyata masih belum dipecat dari Polri. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan.

Berikut sejumlah faktanya.

1. Masih Dalam Proses

Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, berkas pemberhentian tidak hormat (PTDH) atau pemecatan Irjen Teddy Minahasa Putra masih dalam proses.

Permohonan Banding Ditolak, Teddy Minahasa Tetap Dipecat Polri 

"Suratnya lagi dibuat, nanti kalau suratnya sudah dibuat pasti akan dikirim," kata Ramadhan di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (24/8/2023).

2. Teddy Divonis Pidana Seumur Hidup

Pemecatan tersebut terkait putusan Pengadilan tingkat pertama, Teddy divonis hukuman pidana seumur hidup penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

3. Terjerat Kasus Narkoba

Mantan Kapolda Sumbar ini telah terbukti melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.

