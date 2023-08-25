Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Wacanakan Larangan Haji Lebih dari Satu Kali

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:31 WIB
Menko PMK Wacanakan Larangan Haji Lebih dari Satu Kali
Menko PMK, Muhadjir Effendy (foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mewacanakan pelarangan naik haji lebih dari satu kali bagi masyarakat Indonesia untuk mengurangi antrian haji.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Kesehatan Haji, Kamis (24/8/2023) di Jakarta.

Awalnya Muhadjir menekankan Indonesia perlu melakukan transformasi penyelenggaraan haji, agar tetap dapat menjaga kesehatan jemaah selama beribadah hingga kembali pulang ke rumah masing-masing.

Pemerintah disebut Muhadjir berupaya memahami permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang beserta solusinya. Upaya itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian kesehatan jemaah haji untuk mencapai manusia berakhlak dan berkualitas.

Berbagai masukan diharapkan Muhadjir dapat diimplementasikan untuk memperbaiki pelayanan haji, khususnya di sektor kesehatan. Mengingat kedepan persoalan kesehatan akan semakin kompleks karena semakin banyak jemaah lansia.

“Semakin banyak yang lansia karena antrian yang panjang. Itu masalah serius yang harus dipersiapkan,” kata Muhadjir Effendy.

Halaman:
1 2
      
