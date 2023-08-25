Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dipecat dari PDIP, Reaksi Budiman Sudjatmiko Mengejutkan hingga Singgung Nama Megawati

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:50 WIB
Dipecat dari PDIP, Reaksi Budiman Sudjatmiko Mengejutkan hingga Singgung Nama Megawati
Budiman Sudjatmiko saat Bertemu Megawati/ist
A
A
A

JAKARTA - Mantan Politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko sudah menerima surat pemecatan dirinya dari partai berlogo banteng tersebut. Budiman mengatakan, meski tidak menerima langsung, dirinya sudah melihat isi surat yang difotokan oleh putrinya.

Budiman mengonfirmasi surat pemecatan dirinya dari PDIP datang ke rumahnya saat dirinya tidak ada. Kata Budiman, putrinya yang menerima langsung surat pemecatan tersebut.

"Sudah sudah (menerima). Iya benar (pemecatan). Tadi saya lagi perjalanan, ketika sedang tidak di rumah. Kata orang rumah ada surat katanya," ujar Budiman saat dihubungi wartawan, Jumat (25/8/2023).

Budiman mengaku hanya melihat isi surat tersebut melalui foto yang dikirim putrinya melalui pesan singkat. Dia pun menuturkan putrinya, yang menerima surat pemecatan tersebut, mendapatkan nama dari pemberian Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

"(suratnya) Diterima oleh putri saya yang kebetulan waktu kecil dikasih nama oleh ibu Megawati,"tutup mantan aktivis 98 tersebut

Sebelumnya, surat pemecatan Budiman Sudjatmiko itu, dikonfirmasi oleh salah satu politikus PDIP, Deddy Sitorus. Dia membenarkan informasi pemecatan eks aktivis 98 tersebut yang dikirim menggunakan jasa kurir.

Halaman:
1 2
      
