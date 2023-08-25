Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunker ke Sumut, Jokowi Akan Resmikan SPAM Regional Mebidang dan Jembatan Aek Tano Ponggol

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:52 WIB
Kunker ke Sumut, Jokowi Akan Resmikan SPAM Regional Mebidang dan Jembatan Aek Tano Ponggol
Presiden Jokowi tiba di Sumut (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo tiba di Tanah Air, pada Jumat, 25 Agustus 2023, usai melakukan lawatan ke sejumlah negara di benua Afrika.

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden beserta rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, sekitar pukul 05.30 WIB.

Sesaat setelah turun dari pesawat, Presiden tampak disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI A. Daniel Chardin, dan Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. Agung Setya Imam.

Selama di Afrika, Presiden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Republik Afrika Selatan. Selain itu, Presiden juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara yang dikunjungi yakni Republik Kenya, Republik Persatuan Tanzania, dan Republik Mozambik.

