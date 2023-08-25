Gempa Bumi M3,3 Guncang Labuan Bajo

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (25/8/2023), sekira pukul 08.19 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.60 Lintang Selatan - 119.52 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 25-Aug-2023 08:19:48WIB, Lok:8.60LS, 119.52BT (43 km BaratDaya LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:107 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)