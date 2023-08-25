Wapres Maruf Akan Hadiri Haul KH Aqil Siroj ke-34 di Cirebon

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat (Jabar). Menggunakan Kereta Api, Wapres dan rombongan berangkat dari Stasiun Gambir Jakarta pada pukul 07.30 WIB, menuju Stasiun Kejaksaan Cirebon di Jl. Stasiun Nomor 6, Kecamatan Kejaksaan, Cirebon, Jabar.

Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam 55 menit, Wapres dan rombongan dijadwalkan tiba di Cirebon pada pukul 10.25 WIB dan disambut oleh Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Ibu Lina Marlina Ruzhanul Ulum beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jabar beserta pendamping masing-masing.

Selanjutnya, Wapres dengan didampingi oleh Wakil Gubernur Jabar direncanakan melanjutkan perjalanan ke Komplek Sunan Gunung Jati di Jl. Alun-alun Ciledug, Kecamatan Gunungjati, Cirebon, dengan berkendara mobil. Di lokasi ini, Wapres akan disambut oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Dudung Abdurachman, untuk selanjutnya meresmikan Masjid Syarif Abdurachman dan melaksanakan ibadah Salat Jumat perdana di masjid tersebut.

KASAD Dudung merupakan inisiator pembangunan Masjid Syarif Abdurachman. Masjid dengan luas bangunan panjang 41 meter dan lebar 41 meter dan tanah seluas 1.681 meter persegi ini, mulai dibangun sejak ia meletakkan batu pertama pada 24 Mei 2022. Lokasinya berada di area pemakaman Sunan Gunung Jati karena Kasad Dudung masih keturunan dari Sunan tersebut yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah.

Selepas rangkaian acara di Komplek Sunan Gunung Jati, Wapres diagendakan melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet di Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Di ponpes ini, wapres akan melakukan silaturahmi dengan Dewan Pengasuh Ponpes Buntet dan para ulama se-Kabupaten Cirebon.