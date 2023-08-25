Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BRIN Masih Tunggu Awan Potensi Hujan untuk Lakukan Modifikasi Cuaca di Jakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |09:22 WIB
BRIN Masih Tunggu Awan Potensi Hujan untuk Lakukan Modifikasi Cuaca di Jakarta
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Tim Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berencana, akan menyemai garam untuk memancing potensi hujan di langit Jakarta. Namun kegiatan tersebut masih menunggu awan potensi hujan yang ada di Jakarta.

Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN, Budi Harsoyo menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyemaian garam di Gunung Pangrango Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak pada Kamis (24/8) kemarin. Namun, penyemaian garam baru dilakukan di wilayah Bogor dan Banten.

“Target utama kami menjatuhkan hujan tepat di wilayah Jakarta. Tapi karena masih sulit menjumpai awan-awan konventif di wilayah Jakarta, maka kami mengoptimalkan awan-awan orografis yang tumbuh di Bogor dan Banten,” kata Budi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (25/8/2023).

Kegiatan penyemaian garam di langit Jakarta, kat dia, baru bisa dilakukan pada 26-28 Agustus 2023. Hal ini sebagaimana prediksi BMKG yang menyatakan terdapat potensi hujan yang tinggi di hari tersebut.

