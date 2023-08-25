Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

8 Nama Unik Indonesia yang Tak Banyak Orang Tahu Sebelum Merdeka

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:29 WIB
8 Nama Unik Indonesia yang Tak Banyak Orang Tahu Sebelum Merdeka
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Sebanyak delapan nama unik untuk Indonesia yang tak banyak orang tahu. Beberapa nama ini begitu sempat dipakai oleh beberapa negara saat Indonesia masih dijajah.

Berikut 8 nama unik Indonesia yang tak banyak orang tahu sebelum merdeka melansir berbagai sumber pada, Jumat (25/08/23):

1. Dwipantara - tahun 78

Sebelum merdeka, Indonesia memiliki nama unik yang berasal dari Sansekerta. Dwipantara merupakan nama unik Indonesia yang populer pada tahun 78 M.

Julukan ini berasal dari dua kata yaitu “dwipa” yang artinya “pulau” dan “antara” yang artinya “luas”. Nama Dwipantara dibawa oleh orang Hindu ketika pertama kali datang ke Indonesia.

2. Nusantara - tahun 1336

Nama Nusantara pertama kali digunakan pada masa pemerintahan Majapahit tahun 1336 M. Terlihat dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Saat itu Nusantara terkenal sebagai wilayah penghasil rempah-rempah dunia.

