Jokowi Akhirnya Angkat Bicara soal Wacana Pembubaran KPK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap tidak efektif.

Jokowi mengatakan bahwa kinerja KPK dinilai cukup baik. Apalagi lembaga anti rasuah itu masih melakukan penindakan dengan operasi tangkap tangan (OTT).

"Ya lembaganya kan bagus. Lembaganya kan bagus. sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT," kata Jokowi dalam keterangannya di Pasar Brahrang, Sumatera Utara, Jumat (25/8/2023).

Kendati demikian, Jokowi akan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap KPK ataupun lembaga penegak hukum lainnya.

"Ya mesti ada yang perlu dievaluasi, diperbaiki, saya kira semua lembaga ada kurangnya. Saya kira itu yang harus diperbaiki, dievaluasi," tutup Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, mengaku dirinya pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).