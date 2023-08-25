Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Selidiki Perintah Eks Dirut Amarta Karya ke Istrinya untuk Terima Uang Korupsi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:57 WIB
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan adanya perintah dari mantan Direktur Utama (Dirut) PT Amarta Karya (Amka) Catur Prabowo (CP) ke istrinya, Amelia Rinayanti, untuk menerima uang korupsi terkait proyek subkontraktor fiktif.

Dugaan adanya perintah penerimaan fee tersebut dikonfirmasi langsung tim penyidik ke Amelia Rinayanti. Amelia Rinayanti dikonfirmasi sebagai saksi pada Kamis, 24 Agustus 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Amelia Rinayanti, saksi hadir dan bersedia memberikan keterangan di hadapan tim penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (25/8/2023).

"Dari saksi, didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya penukaran uang ke bentuk mata uang asing dan adanya penerimaan fee atas penempatan dari dana proyek fiktif di PT AMKA. Tindakan ini atas perintah dan sepengetahuan tersangka CP," ujarnya.

Selain itu, penyidik telah memeriksa saksi seorang wiraswasta bernama Adi Firmansyah terkait kasus dugaan korupsi Catur Prabowo. Saksi Adi dikonfirmasi penyidik soal aliran uang dugaan korupsi Catur Prabowo ke sejumlah pihak.

"Adi Firmansyah (wiraswasta), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya sejumlah uang yang dialirkan tersangka CP ke beberapa pihak," kata Ali.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan mantan Dirut PT Amarta Karya, Catur Prabowo dan eks Direktur Keuangannya, Trisna Sutisna sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya tahun 2018 sampai 2020.

Dalam perkara ini, diduga ada sekira 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya Persero yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna. Sejumlah proyek tersebut di antaranya, pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Jakarta Timur.

Kemudian, pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung olahraga Univesitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, pembangunan laboratorium bio safety level tiga di Universitas Padjajaran (Unpad).

