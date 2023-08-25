Istri dan Anak Sekretaris MA Hasbi Hasan Tak Mau Diperiksa KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa istri dan anak kandung Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan (HH) tidak mau atau menolak diperiksa sebagai saksi. Sebab, keduanya masih mempunyai hubungan keluarga dengan Hasbi Hasan.

Adapun, istri Hasbi Hasan yakni, Dr Hj Ida Nursida. Sedangkan, anak kandung Hasbi Hasan yaitu, Widad Zahra Adiba. Keduanya telah datang memenuhi panggilan pemeriksaan pada Kamis, 24 Agustus 2023, tapi menolak untuk memberikan keterangan.

"Kedua saksi hadir dan tim penyidik terlebih dulu menanyakan kesediaan keduanya untuk dapat dimintai keterangan karena adanya hubungan kekeluargaan inti dengan tersangka HH. Kedua saksi menolak untuk memberikan keterangan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (25/8/2023).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kedua tersangka tersebut yakni, Sekretaris nonaktif MA, Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto.

Dalam perkara ini, Dadan diduga telah menerima uang sebesar Rp11,2 miliar dari Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Heryanto Tanaka dan pengacaranya, Theodorus Yosep Parera.

Sebagian uang itu kemudian diserahkan oleh Dadan ke Hasbi Hasan. Hasbi diduga menerima jatah atau bagian sebesar Rp3 miliar dari total Rp11,2 miliar yang diterima Dadan.