HOME NEWS NASIONAL

DPR Buka Peluang Bentuk Pansus Cari Solusi Atasi Polusi Udara di Jabodetabek

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:27 WIB
DPR Buka Peluang Bentuk Pansus Cari Solusi Atasi Polusi Udara di Jabodetabek
JAKARTA - Komisi IX DPR RI menerima usulan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) dalam rangka mencari solusi dalam mengatasi polusi udara yang tengah menghantui masyarakat, khususnya di Jabodetabek dan sekitarnya. Dengan melibatkan lintas sektor, diharapkan akan ada kebijakan lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan polusi udara.

"Kami mendapat beberapa saran, bahwa bagaimana kalau nanti kita mengusulkan ke pimpinan DPR untuk membuat Pansus untuk bagaimana kita sama-sama mengatasi masalah polusi udara. Bukan hanya di Jabodetabek, tetapi di seluru Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris dikutip Jumat (25/8/2023).

Usulan untuk pembentukan Pansus muncul dalam rapat bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) yang melakukan audiensi dengan Komisi IX DPR hari ini. Dalam pertemuan tersebut, seluruh dokter yang tergabung dalam PDPI sepakat permasalahan polusi udara harus diselesaikan melalui lintas sektoral.

Pada pertemuan itu, PDPI mengungkapkan data mengenai dampak yang disebabkan polusi udara. Menurut PDPI, mengatasi masalah polusi udara bukan hanya mencari solusi terkini, namun menemukan sebuah formula tindakan pencegahan yang meminimalisir timbulnya polutan di udara.

Oleh karena itu, Charles menyatakan Komisi IX DPR akan melakukan rapat untuk membahas mengenai kemungkinan dibentuknya Pansus Polusi Udara.

"Kita akan melakukan rapat internal dan nanti kita bisa putuskan di sana. Keputusan ada atau tidaknya Pansus nanti diputuskan bersama-sama oleh pimpinan DPR dengan mendapatkan masukan dari komisi-komisi lainnya," ujarnya.

