Telinga Bocah 13 Tahun Putus Usai Digigit Teman, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tentang komunitas sepatu roda yang bernama Rebo Rolling. Komunitas sepatu roda ini berbasis di Jakarta dan beraktivitas setiap Rabu malam.

Komunitas ini berdiri pada tahun 2018, hingga saat ini sudah ada 50 anggota dari komunitas tersebut. Tak hanya berkumpul, mereka juga kerap berselancar di jalan raya dengan menempuh perjalanan hingga 55 Km.

Selain itu, ada juga berita tentang seorang bocah berusia 13 tahun yang terpaksa dirawat di Rumah Sakit Soetomo Surabaya, setelah telinganya putus usai digigit oleh teman sekolahnya.

Peristiwa itu terjadi saat korban tengah mengaji di Kelurahan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Diduga rekan korban kesal karena korban tudak mau menuruti perintah rekannya.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Khafid Mardiyansyah)