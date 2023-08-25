Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Perjalanan Karier Budiman Sudjatmiko

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:56 WIB
Profil dan Perjalanan Karier Budiman Sudjatmiko
Profil dan perjalanan karier Budiman Sudjatmiko. (Antara)
A
A
A

JAKARTA - Politikus Budiman Sudjatmiko dipecat dari PDIP imbas pernyataan dukungannya kepada bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto. Aktivis 1998 itu memberikan dukungannya kepada sosok bacapres lain dibandingkan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP.

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, membenarkan pemecatan Budiman Sudjatmiko. Menurutnya, pemecatan itu berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan pihaknya.

"Sidang Komite Disiplin sudah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP sejak hari Senin (21/8/2023)," kata Komarudin Watubun saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (24/8/2023).

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko telah menerima keputusan partai. Ia pun berterima kasih untuk semuanya.

"Saya cuma mau bilang bahwa saya sudah menerima suratnya dan terima kasih untuk semuanya," ujar Budiman kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Budiman mengungkapkan, langkah di dunia politik kini memasuki episode baru.

"Ini adalah akhir dari satu episode dalam hidup saya. Saya tentu akan memulai episode berikutnya," ucap Budiman.

Mengutip situs pribadi budimansudjatmiko.net, pria kelahiran 10 Maret 1970 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini besar di Cilacap, Bogor, dan Yogyakarta di tengah keluarga yang menanamkan nilai-nilai kegamaan, nasionalisme dan kepedulian.

Ia aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi sejak SMP. Ia juga terlibat gerakan mahasiswa saat kuliah di Fakultas Ekonomi UGM.

Ia kemudian terjun sebagai community organizer yang melakukan pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Publik mengenal saya ketika saya dituduh mendalangi gerakan menentang Orde Baru dan divonis dengan hukuman 13 tahun penjara," mengutip budimansudjatmiko, Jumat (25/8/2023).

Halaman:
1 2 3
      
