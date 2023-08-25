Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Selebgram & YouTuber Dicokok Gegara Promosikan Judi Online, Partai Perindo: Usut, Tangkap Bandarnya!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:30 WIB
Dukung Selebgram & YouTuber Dicokok Gegara Promosikan Judi Online, Partai Perindo: Usut, Tangkap Bandarnya!
Jubir Perindo, Ike Suharjo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menangkap selebgram dan youtuber yang telah mempromosikan situs judi online.

Ike juga mendorong pihak kepolisian dapat menangkap bandar situs judi online tersebut.

"Perlu kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian dan lembaga terkait dalam upaya memberantas judi online tersebut. Pihak kepolisian harus terus memburu bandar sampai tertangkap," kata Ike kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Ike yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 ini meminta pihak kepolisian untuk menangkap pihak-pihak yang telah mempromosikan situs judi online. Karena, selain selebgram dan youtuber, situs judi online kerap dipromosikan melalui iklan di YouTube, game hingga berbagai platform sosial media.

"Karena, judi online telah meresahkan masyarakat. Orang-orang yang mengalami kekalahan kemudian melakukan berbagai tindak kriminalitas yang bahkan telah menyebabkan kematian," jelasnya.

Selain itu, sambung Ike, Partai Perindo mengimbau kepada masyarakat khususnya orang tua untuk senantiasa mengawasi anak-anaknya agar tidak terpengaruh oleh judi online.

Sebab, jika sudah penasaran dan mulai mencoba, maka efek yang ditimbulkan akan semakin ketagihan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044//anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984//perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement