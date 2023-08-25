Dukung Selebgram & YouTuber Dicokok Gegara Promosikan Judi Online, Partai Perindo: Usut, Tangkap Bandarnya!

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menangkap selebgram dan youtuber yang telah mempromosikan situs judi online.

Ike juga mendorong pihak kepolisian dapat menangkap bandar situs judi online tersebut.

"Perlu kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian dan lembaga terkait dalam upaya memberantas judi online tersebut. Pihak kepolisian harus terus memburu bandar sampai tertangkap," kata Ike kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Ike yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 ini meminta pihak kepolisian untuk menangkap pihak-pihak yang telah mempromosikan situs judi online. Karena, selain selebgram dan youtuber, situs judi online kerap dipromosikan melalui iklan di YouTube, game hingga berbagai platform sosial media.

"Karena, judi online telah meresahkan masyarakat. Orang-orang yang mengalami kekalahan kemudian melakukan berbagai tindak kriminalitas yang bahkan telah menyebabkan kematian," jelasnya.

Selain itu, sambung Ike, Partai Perindo mengimbau kepada masyarakat khususnya orang tua untuk senantiasa mengawasi anak-anaknya agar tidak terpengaruh oleh judi online.

Sebab, jika sudah penasaran dan mulai mencoba, maka efek yang ditimbulkan akan semakin ketagihan.